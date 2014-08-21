У Горлівці повернули світло більшості мешканців міста

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Електрику отримали житлові масиви Новогорловка, Сонячний, Вороб'ївка, Жовтневий, Кондратівка, селища Машзавод, Мирне.

"Єдиним знеструмленим поки селищем залишається Руський край. Він знаходиться за межами міста, ближче до Вуглегірська, де ведуться активні бойові дії, тому вести ремонтні роботи немає можливості", - йдеться в повідомленні.

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Горлівка була знеструмлена ще 8 серпня через пошкодження високовольтної лінії електропередачі, що живить місто.