Під Сніжним військові сил АТО знищили понад 100 бойовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО на свой сторінці в соцмережі. У повідомленні говориться, що за минулу ніч значно збільшилась кількість обстрілів позицій сил АТО.

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"Понад 20 випадків. Зокрема тричі з застосуванням установок "Смерч" було обстріляно позиції наших військ неподалік населеного пункту Побєда. Також з застосуванням артилерії та мінометів були обстріляні позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний яр, Станично-Луганське, Весела гора, Луганськ, Дебальцеве", - уточнюється в повідомленні.

Крім цього, в повідомленні прес-центру АТО вказується, що під час відходу від аеродрому "Луганськ" українські військові знищили 7 бронетранспортерів, 2 танка, мінометний розрахунок та близько 100 терористів.