Українців хочуть тимчасово позбавляти громадянства за злочини проти національної безпеки

Під санкції зможуть потрапити особи, стосовно яких винесено обвинувачуваний вирок за злочин проти основ національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні комітету.

Як пояснив автор законопроекту, народний депутат Валентин Королюк, йдеться про тимчасове припинення громадянства для громадян України, стосовно яких винесено вирок за статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за злочин проти основ національної безпеки.

“Конституція забороняє позбавляти громадянства громадян України, які отримали його по праву народження в Україні, але ми цим законопроектом пропонуємо не позбавляти, а припиняти. Це буде своєрідний вид покарання, додатковий до основного - позбавлення волі. Людина, відносно якої призупинено громадянство, не зможе здійснювати право власності, брати участь у виборчому процесі”, - сказав Королюк.

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