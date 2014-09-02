Батальйон "Донбас" отримав важке озброєння і збільшив склад бійців

18:17, 02 вересня 2014
Політика
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Добровольчий батальйон Національної гвардії "Донбас" отримав важке озброєння і розширив особовий склад до 700 бійців.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону на сторінці в соцмережі. "Що стосується подальшої долі "Донбасу" - є хороші новини. Всі бійці не задіяні на Іловайську не підуть на ротацію. Вони продовжують свою службу в батальйоні. Склад "Донбасу" розширено до 700 осіб", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що наплив добровольців в батальйон великий, у зв'язку з цим "найближчим часом буде вестися робота по підготовці і навчанню новобранців".

Крім того, прес-служба зазначила, що в даний час йде активна робота по виведенню з полону бійців батальйону. "Задіяні всі можливі і неможливі методи - як з допомогою держави, так і ініціативних груп. Робота не буде зупинена, поки з полону не буде виведений останній боєць". - підкреслюється в повідомленні.

Також у повідомленні уточнюється, що йде ротація бійців, які вийшли з Іловайського "котла". "Поранені бійці і ті, хто перебував у полоні знаходяться у лікарнях і вже отримують кваліфіковану медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,вчора міністр внутрішніх справАрсен Аваков прийняв рішення про розширення складу та доукомплектування добровольчого батальйону Нацгвардії "Донбас".

Post by Добровольчий батальйон територіальної оборони Донецької області "Донбас".
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