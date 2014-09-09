Військова прокуратура порушила 62 справи за дезертирство з армії

Як повідомили у відомстві, серед найпоширеніших

військових злочинів - "непокора" за статтею 402 Кримінального кодексу України з максимальним терміном покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. За цією статтею розпочато 21 кримінальне провадження.

За "самовільне залишення військової частини або місця служби", відповідно до ст. 407 КК України, з максимальним терміном покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, розпочато 143 кримінальних провадження.

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За "дезертирство" (стаття 408 КК України, максимальний термін покарання - позбавлення волі карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років) розпочато 62 кримінальні провадження.

За "викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин" (стаття 410 КК України, максимальний термін покарання - позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років) розпочато 109 кримінальних проваджень.

Всього у 2014 році військовою прокуратурою були порушені 413 справи за фактом військових злочинів.