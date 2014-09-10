Терористи не мають єдиного списку заручників - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Стосовно заручників, які зараз знаходяться у терористів, зараз ідеальна ситуація для того, щоб здійснити обміни», - заявив він.

Лисенко зазначив, що «зараз тривають підготовчі заходи щодо обміну затриманих і тих, хто знаходиться в заручниках».

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За його словами, наразі триває уточнення списків, «тому що у терористів немає єдиного списку і наші органи, які займаються обміном, аналізують ці списки, уточнюють їх і тільки після цього людей, щоб не забути нікого, повертають додому».