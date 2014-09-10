В Україні з'явилася нова аграрна партія

Захист інтересів сільгоспвиробників, розвиток аграрних територій та збереження села як колиски української нації - головні завдання нової політсили.

За словами лідера організації Віри Ульянченко, вітчизняний АПК може стати локомотивом, який дасть потужний імпульс для розвитку країни. Адже, незважаючи на те, що галузь не забезпечено повною мірою підтримкою держави, вже зараз частка АПК у загальному обсязі ВВП наблизилася до 13% і забезпечує до 27% вітчизняного експорту.

«Ми вважаємо, що українське село і родюча земля можуть підняти економіку з колін. Щоб втілити цю тезу в життя, потрібні реформи. Партія розробила унікальну програму комплексного розвитку аграрного сектору та відродження українського села «За рідну землю!», - заявляє лідер політичної партії «ЗАСТУП» Віра Ульянченко.

За словами лідера політсили, програма пройшла експертне обговорення фахівців аграрної галузі, голів сільських рад, керівників асоціацій і вчених.

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«ЗАСТУП» виступає за децентралізацію влади, що дозволить громаді самій вирішувати власні проблеми із застосуванням значних фінансових ресурсів. Ми підтримуємо вступ України в ЄС, однак вважаємо, що він повинен проходити на вигідних для національного виробника умовах. Важливою ланкою у реформуванні АПК партія вважає проведення земельної реформи, підтримку малого і середнього агробізнесу, забезпечення податкових пільг для нових сільськогосподарських підприємств, створення робочих місць для сільської молоді, підтримку традицій села, його культури і автентичності», - відзначає заступник керівника партії Геннадій Новіков.