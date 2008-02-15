Єхануров запевнив десантників, що в Афганістан вони не потраплять

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ виключає можливість направлення в Афганістан більш ніж 10 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідування 25-ї парашутно-десантної бригади у селищі Гвардійське.

«Коли мене запитували, я відверто казав: у нас це неможливо, у нас народ не зрозуміє», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що відповідно до указу Президента, Україна може направити військовий персонал в Афганістан у кількості до 10 осіб, і зараз в цій країні проходять службу троє українських військовослужбовців.

Відповідаючи на запитання про строки збільшення української присутності, міністр зауважив, що це питання під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Вільнюсі не обговорювалось.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ 7 лютого за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Вільнюсі заявив, що Збройні сили України мають достатній потенціал для активізації зусиль в операціях НАТО і в Косовому, і в Іраку, і на Середземному морі.

Міністр також підкреслив, що Україна як ніхто інший із не країн-членів НАТО бере серйозну участь в усіх операціях під егідою Альянсу, і додав, що передбачається невелике збільшення присутності України і в операції НАТО в Афганістані.