Грач сумнівається у чоловічому началі Яценюка і хоче доказів

«Будь-який плід повинен дозрівати, щоб його вживати», - заявив в ефірі радіо «Ера» нардеп-комуніст Леонід Грач. У відповідь на здивоване зауваження ведучої, про кого це каже політик, Грач уточнив: «Я про Арсенія Яценюка говорю». За версією комуніста, це – «хлопець, якого так от водить доля». «Олігархічна доля», - додав Грач – «це вже прозахідне таке дитя».

І тепер спікер «не може зайти до зали, тому що він не є самостійною фігурою. У нього немає, якщо хочете, того чоловічого начала, стрижня, хоч він і каже, що він 80 кг штангу піднімає. Я попрошу його, щоб він продемонстрував це всім іншим, через телекамери, інакше сумніви беруть», - заявив комуніст.