Партія регіонів назвала свого кандидата на посаду спікера

На Погоджувальній раді лідерів фракцій вирішено розглянути питання про обрання Голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, вирішили сьогодні не розглядати питання про кількість та відання комітетів ВР України.

Він зазначив, що це пов’язано з тим, що в юристів є зауваження щодо запропоновано проекту постанови і тому він зараз доопрацьовується.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у фракції Партії регіонів прийнято рішення про висунення кандидатури Миколи АЗАРОВА на посаду голови ВР України. В той же час він зазначив, що фракція виходитиме із ситуації, що складатиметься в парламенті, і вже тоді пропонуватиме, чи не пропонуватиме цю кандидатуру.