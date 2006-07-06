Партія регіонів назвала свого кандидата на посаду спікера
Прізвище оголосив Янукович
На Погоджувальній раді лідерів фракцій вирішено розглянути питання про обрання Голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
За його словами, вирішили сьогодні не розглядати питання про кількість та відання комітетів ВР України.
Він зазначив, що це пов’язано з тим, що в юристів є зауваження щодо запропоновано проекту постанови і тому він зараз доопрацьовується.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у фракції Партії регіонів прийнято рішення про висунення кандидатури Миколи АЗАРОВА на посаду голови ВР України. В той же час він зазначив, що фракція виходитиме із ситуації, що складатиметься в парламенті, і вже тоді пропонуватиме, чи не пропонуватиме цю кандидатуру.