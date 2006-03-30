Кононов печатку не віддає і закликає зберігати спокій

Голова Партії зелених України Віталій КОНОНОВ заявляє про нелегітимність засідання Політради партії, проведеного 29 березня його заступниками.

Про це йдеться в заяві В.КОНОНОВА, переданій УНІАН прес-службою ПЗУ.

Зокрема, за словами В.КОНОНОВА, «заступники голови партії 29 березня провели нелегітимне засідання політради і, привласнивши собі повноваження, що суперечить Статуту ПЗУ, зробили ряд необдуманих і явно неправдивих заяв».

У зв`язку з цим В.КОНОНОВ зазначив, що позачерговий з`їзд ПЗУ призначений Центральною координаційною радою партії на 9 квітня 2006 року.

До того часу його заступники Олег ШЕВЧУК, Сергій КУРИКІН, Надія РИМ відстороняються від виконання своїх обов`язків, і позбавляються права робити заяви від імені ПЗУ, наголосив В.КОНОНОВ. Відповідне розпорядження вже видане, зазначив В.КОНОНОВ, додавши, що печатка і документи партії є у голови ПЗУ.

Також В.КОНОНОВ закликав усіх членів партії, а також її прихильників, зберігати спокій і довести, що подібні дії не зможуть вплинути на політичну і громадянську активність нашої партії. «Партія зелених України, представляючи громадянське суспільство, є життєдіяльною структурою незалежно від результатів виборів національного рівня», - наголосив В.КОНОНОВ.

Як повідомили деякі ЗМІ, 29 березня політрада ПЗУ усунула В.КОНОНОВА від керівництва партією. За словами джерела в партії, остаточне рішення про керівництво партії прийме з`їзд партії, «зараз обов`язки керівника партії виконує перший заступник керівника партії Олег ШЕВЧУК».

Згідно з підрахунком Центральною виборчою комісією 99,55% протоколів результатів голосування до Верховної Ради Партія зелених України набрала 0,54% голосів при прохідному бар`єрі 3%. 55-річний В.КОНОНОВ очолює ПЗУ з жовтня 1992 року.