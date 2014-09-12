Росія передумала правити текст Угоди про асоціацію України та ЄС - ЗМІ
00:41, 12 вересня 2014Політика
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Російська Федерація передала Україні та ЄС проект документу про вступ в дію угоди про асоціацію, яка може принести Росії збитків в 100 млрд рублів.
REUTERS
Однак, Росія вирішила не правити текст угоди, але пропонує Україні змінити порядок її виконання, повідомляє сайт ТСН.
Раніше Росія вирішила внести зміни в текст угоди аж на цілих 60 сторінках.
Раніше йшлося про те, що Київ і Брюссель повинні вилучити із зони вільної торгівлі більше 20% товарів. Список цих товарів займав 45 сторінок документа з 60.
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Зараз Росія переживає за мито на товари і тарифи. Також Росія хоче дати українським виробникам можливість вибору між європейськими стандартами і російськими ГОСТами, а також користуватися діючими сертифікатами для санітарного контролю.
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