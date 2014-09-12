Порошенко зустрівся із президентом Європарламенту

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко подякував Мартіну Шульцу за підтримку України на її шляху до європейської інтеграції, особливо – за зусилля з синхронізації процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Спільна ратифікація Угоди про асоціацію українським та європейським парламентами буде одним з найважливіших моментів в історії - Порошенко — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014

Президент висловив сподівання, що 16 вересня Угода буде ратифікована обома парламентами.

Шульц назвав ратифікацію Угоди з ЄС «історичним моментом» та повідомив, що буде організовано відео-конференцію для одночасного висвітлення цієї події.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії Баррозу відвідає Україну 12 вересня - ПорошенкоПрезидент України відзначив, що ця подія продемонструє єдність Європи, Європейського парламенту та солідарність об’єднаної Європи з Україною у важкі для неї часи. «Ваша підтримка, солідарність та єдність життєво важливі для України зараз», - наголосив Порошенко.

Шульц: свій перший закордонний візит я здійснюю до України. Синхронність ратифікації нами угоди про асоціацію безпрецидентна — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014

Мартін Шульц підкреслив, що це – його перший візит за межі Європейського Союзу у його другий мандат голови Європарламенту. «Це показує, що Європейський парламент з вами», - відзначив він.