Порошенко зустрівся із президентом Європарламенту

09:57, 12 вересня 2014
Політика
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В Києві розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Європарламенту Мартина Шульца.

Twitter @STsegolko

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко подякував Мартіну Шульцу за підтримку України на її шляху до європейської інтеграції, особливо – за зусилля з синхронізації процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Президент висловив сподівання, що 16 вересня Угода буде ратифікована обома парламентами.

Шульц назвав ратифікацію Угоди з ЄС «історичним моментом» та повідомив, що буде організовано відео-конференцію для одночасного висвітлення цієї події.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії Баррозу відвідає Україну 12 вересня - ПорошенкоПрезидент України відзначив, що ця подія продемонструє єдність Європи, Європейського парламенту та солідарність об’єднаної Європи з Україною у важкі для неї часи. «Ваша підтримка, солідарність та єдність життєво важливі для України зараз», - наголосив Порошенко.

Мартін Шульц підкреслив, що це – його перший візит за межі Європейського Союзу у його другий мандат голови Європарламенту. «Це показує, що Європейський парламент з вами», - відзначив він.

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