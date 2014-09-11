Україна і Європарламент синхронно ратифікують УА 16 вересня

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом, повідомляє урядовий портал.

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"Глава уряду привітав готовність Європарламенту ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом синхронно з Верховною Радою 16 вересня", - повідомила прес-служба.

У свою чергу Мартін Шульц зазначив, що в даний час опрацьовується можливість організації відеомосту між Страсбургом і Києвом для того, щоб процедура голосування депутатів відбулася одночасно.