Порошенко скликав засідання РНБО

У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств.

У п'ятницю відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з Адміністрації президента. У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств. Читайте такожРосія припинила виведення військ із України Зокрема, до президента уже прийшов генпрокурор Віталій Ярема. Як відомо, засідання РНБО у п'ятницю не анонсувалось.

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