Порошенко скликав засідання РНБО

17:22, 12 вересня 2014
Політика
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У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств.

Фото УНІАН

У п'ятницю відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з Адміністрації президента.

У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств.

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Зокрема, до президента уже прийшов генпрокурор Віталій Ярема.

Як відомо, засідання РНБО у п'ятницю не анонсувалось.

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