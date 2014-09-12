Порошенко скликав засідання РНБО
17:22, 12 вересня 2014Політика
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У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств.
Порошенко проведе засідання РНБО / Фото УНІАН
У п'ятницю відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з Адміністрації президента.
У коридорах Адміністрації станом на 17.00 уже збираються керівники силових відомств.
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Зокрема, до президента уже прийшов генпрокурор Віталій Ярема.
Як відомо, засідання РНБО у п'ятницю не анонсувалось.
Президент скликав позачергове засідання РНБО
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