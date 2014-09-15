Луценко: Депутати від Донбасу будуть обрані пізніше

Про це в ефірі 1+1 заявив лідер партії "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, повідомляє "Третя республіка".

При цьому, за словами Луценка, йдеться не про вибори обласних рад, а тільки про вибори місцевих та міських рад.

"Можливо, нам неприємно буде мати справу з тими, кого там виберуть, однак саме з цими людьми можна буде вести подальші переговори. Так, це буде політичне крило бойовиків, але такі переговори краще, ніж війна, що забирала в останні дні сотні житті щодня", - заявив Луценко.

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Він нагадав, що згідно з висновком ЦВК, у тимчасово окупованому Криму та на території Донбасу зараз провести вибори до Верховної Ради неможливо.

"ЦВК не буде проводити вибори на територіях, де немає представників української держави. Звільнені території Донецької та Луганської областей зможуть обрати десятки своїх представників до Верховної Ради України. Однак на цих виборах представників від Донецька, Луганська, Горлівки, Красного Луча поки обрано не буде" , - зазначив Луценко.

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"Я не вірю Путіну і бойовикам в тому, що з завтрашнього дня захоплені території звільняться і там з'явиться можливість зареєструватися кандидатами у депутати. Тому депутати від цих районів, які складають третину Донбасу, будуть обрані пізніше ", - зазначив він.