МЗС назвав "вибори" в Криму нелегітимними і нікчемними
Так звані "вибори", які влаштувала Росія на території Криму, є нелегітимними, а їхні результати з юридично-правової точки зору – нікчемними та не матимуть жодних наслідків для нинішнього статусу Криму та Севастополя.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
"МЗС України рішуче засуджує проведення Російською Федерацією 14 вересня 2014 року так званих "виборів у Госсовєт" у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м.Севастополь", - заявили в МЗС.
"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення так званих "виборів" в АР Крим та м.Севастополь. Очікуємо також, що цивілізований світ дасть належну оцінку протиправним діям російської окупаційної влади, що продовжує утиски, дискримінацію і репресії проти кримських татар, українців та представників інших національностей, котрі не змирилися і ніколи не змиряться з окупацією Криму", - йдеться у заяві .
Читайте такожДепутат ВР проголосував на виборах у Криму
Також у відомстві заявили, що усі причетні до організації та проведення "виборів" нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
"На сьогодні існує велика кількість доказів і свідчень, які підтверджують порушення російською стороною взятих на себе міжнародних зобов"язань в галузі прав людини, за які російській стороні доведеться відповідати", - підкреслили у міністерстві закордонних справ.