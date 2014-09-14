МЗС назвав "вибори" в Криму нелегітимними і нікчемними

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"МЗС України рішуче засуджує проведення Російською Федерацією 14 вересня 2014 року так званих "виборів у Госсовєт" у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м.Севастополь", - заявили в МЗС.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення так званих "виборів" в АР Крим та м.Севастополь. Очікуємо також, що цивілізований світ дасть належну оцінку протиправним діям російської окупаційної влади, що продовжує утиски, дискримінацію і репресії проти кримських татар, українців та представників інших національностей, котрі не змирилися і ніколи не змиряться з окупацією Криму", - йдеться у заяві .

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Також у відомстві заявили, що усі причетні до організації та проведення "виборів" нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

"На сьогодні існує велика кількість доказів і свідчень, які підтверджують порушення російською стороною взятих на себе міжнародних зобов"язань в галузі прав людини, за які російській стороні доведеться відповідати", - підкреслили у міністерстві закордонних справ.