Лише 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями - Тимчук

09:34, 15 вересня 2014
Політика
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За даними групи "Інформаційний опір", падає число місцевих жителів серед окупантів у Донецькій і Луганській областях.

REUTERS

Всього 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Відзначається зниження частини місцевих бойовиків у загальній чисельності російсько-терористичних військ на Донбасі. Сьогодні ця частка становить 30%, у деяких районах Луганської області - до 40%", - написав він.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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