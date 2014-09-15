Лише 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями - Тимчук
09:34, 15 вересня 2014Політика
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За даними групи "Інформаційний опір", падає число місцевих жителів серед окупантів у Донецькій і Луганській областях.
REUTERS
Всього 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Відзначається зниження частини місцевих бойовиків у загальній чисельності російсько-терористичних військ на Донбасі. Сьогодні ця частка становить 30%, у деяких районах Луганської області - до 40%", - написав він.
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