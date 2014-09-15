Лише 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями - Тимчук

Всього 30-40% бойовиків на Донбасі є місцевими жителями.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Відзначається зниження частини місцевих бойовиків у загальній чисельності російсько-терористичних військ на Донбасі. Сьогодні ця частка становить 30%, у деяких районах Луганської області - до 40%", - написав він.