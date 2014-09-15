Сьогодні відбудеться засідання уряду

Сьогодні, 15 вересня, під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, засідання розпочнеться о 15.00. Нагадаємо, 10 вересня засідання уряду відбувалося за участі президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва.

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