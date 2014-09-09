Завтра відбудеться засідання Уряду за участі Порошенка, Турчинова та голів ОДА
20:47, 09 вересня 2014Політика
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Завтра, 10 вересня, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.
Завтра відбудеться засідання Уряду за участі Порошенка та Турчинова
Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
У ньому візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва.
Засідання розпочнеться о 10.00.
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