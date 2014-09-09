Завтра відбудеться засідання Уряду за участі Порошенка, Турчинова та голів ОДА

Завтра, 10 вересня, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. У ньому візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва. Засідання розпочнеться о 10.00.

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