Завтра відбудеться засідання Уряду за участі Порошенка, Турчинова та голів ОДА

20:47, 09 вересня 2014
Політика
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 Завтра, 10 вересня, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У ньому візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва.

Засідання розпочнеться о 10.00.

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