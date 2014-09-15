У Донецьку за добу через обстріли бойовиками загинули 6 мирних жителів

У Донецьку за минулу добу в результаті обстрілу загинули шестеро мирних жителів.

Про це УНІАН повідомив перший заступник міського голови Донецька Костянтин Савінов.

Читайте такожОбстановка в Донецьку критична, є жертви - міськрада

«У результаті бойових дій місто Донецьк втратило шістьох мирних жителів. Одна людина загинула вчора на місці під час обстрілу Куйбишевського району, ще один житель цього району був тяжко поранений і доставлений до лікарні. Але сьогодні вночі він помер», - сказав Савінов.

Чиновник додав, що в Київському районі вчора на місці в результаті обстрілу загинули ще четверо містян.