У Донецьку за добу через обстріли бойовиками загинули 6 мирних жителів
12:09, 15 вересня 2014Суспільство
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У результаті обстрілу в Донецьку продовжують гинути люди.
REUTERS
У Донецьку за минулу добу в результаті обстрілу загинули шестеро мирних жителів.
Про це УНІАН повідомив перший заступник міського голови Донецька Костянтин Савінов.
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«У результаті бойових дій місто Донецьк втратило шістьох мирних жителів. Одна людина загинула вчора на місці під час обстрілу Куйбишевського району, ще один житель цього району був тяжко поранений і доставлений до лікарні. Але сьогодні вночі він помер», - сказав Савінов.
Чиновник додав, що в Київському районі вчора на місці в результаті обстрілу загинули ще четверо містян.
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