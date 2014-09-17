У Великобританії вперше випробували вакцину проти вірусу Ебола на людині

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. У разі вдалих результатів препарат буде направлений в західну Африку для боротьби з епідемією.

Жителька міста Оксфорд (48-річна Рут Аткінс) стала першим добровольцем у Великобританії, яка прийняла рішення випробувати на собі експериментальну вакцину. "Я погодилася, бо ситуація в західній Африці жахлива, і, будучи частиною цього процесу я зможу внести невеликий внесок і вплинути на вирішення ситуації", - розповіла вона, додавши що оголошення про потрібних волонтерів вона почула по радіо.

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Через годину після вакцинації, Аткінс сказала, що "почуває себе абсолютно нормально".

Аткінс є першою з 60 здорових осіб, які будуть вакциновані, для того щоб з'ясувати, чи має експериментальне щеплення які-небудь побічні ефекти. Повідомляється, що дослідження за участю тварин досі не показали негативних наслідків.

"Це перші випробування вакцини і має пройти якийсь час, перш ніж ми дізнаємося, чи може вона захистити людей від Еболи. Але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що воно може виявитися корисним в боротьбі з цією хворобою в майбутньому", - зазначив професор Адріан Хілл, який займається тестуванням препарату.

Незважаючи на те, що поки ще не завершені тести, препарат вже запущений у масове виробництво, випущена перша партія в 10 тис доз.

Епідемія почалася в Західній Африці в грудні 2013 року і до теперішнього моменту поширилася на п'ять країн: Гвінею, Ліберію, Сьєрра-Леоне, Нігерію і Сенегал. ООН передбачає, що число хворих може досягти 20 тис до кінця року. За даними ВООЗ, число жертв захворювання наблизилося до 2,5 тис осіб, майже 5 тис - заразилися.

Смертність від вірусу Ебола може досягати 90%, проте під час нинішнього спалаху вона становить від 60% до 70%.