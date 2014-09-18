Понад 90% стрілецької зброї в боєздатному стані - військовий експерт

Про це в ході інтерактивного спілкування з читачами сайту glavred.info/ заявив колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков

"Скільки (озброєння - УНІАН) в бойовому стані? Залежить від типу озброєння, оскільки одна справа автомат або кулемет (більш як 90% у бойовому стані), а інше - корабель - добре, якщо половина. Є ще вертольоти, зенітно-ракетні комплекси тощо… Кожен тип має свої характеристики, вартість ремонту і запчастин, кількість людей, які їх обслуговують", - зазначив він.

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Також Поляков вважає, що терористи визнають закон про особливий статус Донбасу, лише якщо одержать на це вказівку з Кремля: "Якщо Кремль їм дасть відповідну команду, то підуть, а якщо ні, то ні".