МЗС РФ позитивно оцінив закон про особливий статус Донбасу

Про це йдеться у коментарі російського МЗС із приводу прийняття закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", передає ТСН.

У Росії вважають цей документ кроком у правильному напрямку.

"Він покликаний створити необхідні умови для відновлення нормального життя в регіоні, забезпечити дотримання конституційних прав і свобод громадян", - йдеться в заяві.

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Російські політики позитивно оцінили ті положення закону, які гарантуватимуть право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей, розвиток в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на поглиблення добросусідських відносин з адміністративно-територіальними одиницями РФ.

"Все це створює основу для запуску змістовного конституційного процесу в Україні, включаючи початок діалогу з метою сприяти національному примирення і порозуміння в цій країні", - йдеться у коментарі.