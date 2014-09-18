Україна вітає схвалену ЄП резолюцію

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, Резолюція Європарламенту називає речі своїми іменами – від засудження «неоголошеної гібридної війни» РФ проти України, до констатації того, що оголошений режим припинення вогню постійно порушується російськими військами і терористами, а також використовується для перегрупування та нарощування потенціалу.

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Важливо, що незважаючи на політично вмотивовані торговельні обмеження, запроваджені Росією проти ЄС, Європейський Парламент закликає до подальшого посилення тиску на Росію і підтверджує позицію про невизнання незаконної анексії Криму та спроб заснування квазіутворень на Донбасі, а також закликає Росію прислухатися до сигналів Європейського Парламенту. Як зазначається в резолюції, відносини між ЄС та РФ зможуть повернутися у звичне русло лише тоді, коли Росія поважатиме територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

«Ми також вдячні Європейському Парламенту, який у своєму новому складі підтвердив європейську перспективу України відповідно до статті 49 Договору про ЄС», підкреслюється в повідомленні.