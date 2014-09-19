Порошенко чекає від Путіна виведення військ, закриття кордону і звільнення заручників

Про це глава української держави сказав під час виступу перед аудиторією неурядової організації "Атлантична рада" у Вашингтоні. "Що я очікую від Путіна? Три дуже прості речі. Перше - будь ласка, забери свої війська з моєї території! Друге - закрий кордон для постачання своїх військ, зброї, боєприпасів, наркотиків, брудних грошей і подібних речей. І третє - будь ласка, звільни всіх заручників, всіх моїх громадян", - сказав Петро Порошенко.

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Разом з тим він підкреслив, що все інше Україна здатна зробити самостійно протягом дуже короткого часу.

Зокрема, глава держави пояснив, що Україна не має жодних громадянських конфліктів усередині країни, і, за його словами, про це можна стверджувати з абсолютною впевненістю.

"Я думаю, що ставлення Путіна до українського кризи дуже емоційне, і саме тому воно дуже непередбачуване. Ось чому ми повинні дуже серйозно поставитися до небезпеки, яку Україна має зараз", - зазначив президент.

Петро Порошенко вважає, що поведінка України і міжнародного співтовариства повинна бути відповідальною, а координація дій повинна бути дуже ефективною.

Крім того, він зазначив, що дії російського президента нагадали українцям, наскільки важливими в житті є держава, рідна мова і власна територія.

Президент переконаний, що існуючі небезпеки повинні сприяти створенню успішного європейського майбутнього для всіх українців.