Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив документ про допомогу Україні

Коли цей документ затвердить Сенат США поки що незрозуміло, оскільки він був ухвалений комітетом в останній день роботи перед канікулами. Наступний раз американський Сенат збереться аж у листопаді, передає Радіо Свобода.

Для того, щоб цей законопроект став законом, аналогічний текст мають ухвалити ще Сенат і Палата представників, а потім повинен підписати президент.

Читайте такожСША готові розширити співпрацю з Україною у сфері оборони - Порошенко

Комітет із закордонних справ затвердив законопроект про підтримку України у день, коли з візитом у США перебуває український президент Петро Порошенко.

Він був ухвалений після того, як Білий дім анонсував виділення Україні 46 мільйонів доларів нелетальної допомоги. Натомість законопроект Менендеса-Коркера передбачає виділення допомоги Києву у 350 мільйонів, включає деякі різновиди зброї летальної дії.

Згідно з документом, американський президент має отримати право надати Україні протитанкове озброєння, зброю та амуніцію для особового складу, радари, далекоміри, обладнання для наведення, безпілотники та комунікаційне обладнання. На це у наступному році планують виділити 350 мільйонів доларів.

Читайте такожПорошенко попросив у Конгресу США підтримати Україну озброєнням

У документі міститься вимога до президента запровадити санкції проти «Рособоронекспорту» та інших оборонних підприємств, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, Грузії, Молдові та Сирії.

Також обмеження можуть бути застосовані проти компанії по всьому світу, які роблять великі інвестиції у проекти видобутку нетрадиційної нафти в Росії.

Документ має надати право президенту США запроваджувати санкції проти «Газпрому», якщо він недопостачатиме значних об’ємів газу країнам-членам НАТО, а також Україні, Грузії та Молдові.