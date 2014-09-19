Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив документ про допомогу Україні
Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив проект закону про нові санкції проти Росії та підтримку України. Авторами цього документу є сенатори США Роберт Менендес і Боб Коркер.
Коли цей документ затвердить Сенат США поки що незрозуміло, оскільки він був ухвалений комітетом в останній день роботи перед канікулами. Наступний раз американський Сенат збереться аж у листопаді, передає Радіо Свобода.
Для того, щоб цей законопроект став законом, аналогічний текст мають ухвалити ще Сенат і Палата представників, а потім повинен підписати президент.
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Комітет із закордонних справ затвердив законопроект про підтримку України у день, коли з візитом у США перебуває український президент Петро Порошенко.
Він був ухвалений після того, як Білий дім анонсував виділення Україні 46 мільйонів доларів нелетальної допомоги. Натомість законопроект Менендеса-Коркера передбачає виділення допомоги Києву у 350 мільйонів, включає деякі різновиди зброї летальної дії.
Згідно з документом, американський президент має отримати право надати Україні протитанкове озброєння, зброю та амуніцію для особового складу, радари, далекоміри, обладнання для наведення, безпілотники та комунікаційне обладнання. На це у наступному році планують виділити 350 мільйонів доларів.
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У документі міститься вимога до президента запровадити санкції проти «Рособоронекспорту» та інших оборонних підприємств, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, Грузії, Молдові та Сирії.
Також обмеження можуть бути застосовані проти компанії по всьому світу, які роблять великі інвестиції у проекти видобутку нетрадиційної нафти в Росії.
Документ має надати право президенту США запроваджувати санкції проти «Газпрому», якщо він недопостачатиме значних об’ємів газу країнам-членам НАТО, а також Україні, Грузії та Молдові.