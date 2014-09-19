Порошенко зустрівся з Обамою: результати зустрічі

У спільній заяві за підсумками зустрічі Президент України Петро Порошенко назвав дуже символічною зараз для всіх українців ту неймовірну підтримку, яку сьогодні отримала Україна у Конгресі США, Державному департаменті, у Президента Сполучених Штатів Америки.

Він повідомив, що під час двосторонньої зустрічі обговорив з Президентом США широкий спектр питань щодо співробітництва у різних сферах. Зокрема, питання забезпечення безпеки, економіки, фінансового співробітництва тощо.

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Окрему увагу сторони приділили співпраці у сфері енергетики. Глава Української держави повідомив, що наступного тижня до Києва прибуде потужна команда американських експертів для продовження переговорів щодо роботи в цій галузі. Президент наголосив, що для нашої держави зараз важливі кроки, спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки.

За словами Петра Порошенка, Барак Обама добре знайомий з ситуацією в Україні. У цьому контексті він відзначив важливість підтримки США у реалізації міжнародної координації повідомивши, що сьогодні відбувається важливе засідання Ради безпеки ООН . «Для мене найвищий пріоритет, як для Президента, як для усіх українців та американців - це мир», - констатував Петро Порошенко.

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Єдиним шляхом для деескалації ситуації у Донецькій і Луганській областях є Мирний план, який включає в себе припинення вогню, звільнення усіх заручників, виведення російських військ, взяття під контроль кордонів, унеможливлення постачання російської зброї», - наголосив Глава держави.

«Ми очікуємо продовження Мінського діалогу найближчим часом, - сказав Президент і додав, - Дванадцять днів режиму припинення вогню мають бути трансформовані у сталий мир».

Петро Порошенко подякував Бараку Обамі за «плідний, відкритий, чесний діалог та за рішення, які сьогодні були прийняті».

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Президент України після зустрічі зі своїм американських колегою повідомив про те, що Україна отримає чітку практичну допомогу в доповнення до тієї, яка вже надійшла до нашої держави, а «це 240 млн. доларів, які вже надішли і 1 млрд. доларів фінансових гарантій».

За підсумками перемовин Глава держави також відзначив суттєвий прогрес в галузі безпеки та повідомив, що США будуть розширювати фінансову допомогу Україні на безпекові цілі підкресливши, що США і Європейський Союз підтримують Мирний план.

Президент України також повідомив, що США надішле своїх спостерігачів на парламентські вибори в Україні, які відбудуться 26 жовтня.

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Петро Порошенко також зазначив, що в Україні буде розпочата спеціальна програма політичного страхування американських інвестицій в українську економіку.

Барак Обама у свою чергу повідомив, що США розширять допомогу Україні в економічній сфері та у вирішенні питань безпеки. «Ми продовжимо мобілізувати зусилля міжнародного співтовариства на підтримку України», - сказав американський Президент.

Він відзначив, що для нього було великим задоволенням вітати Президента України в овальному офісі.

«Лідерство Петра Порошенка зараз дуже важливо для українського суспільства», - відзначив Барак Обама. Люди в Україні проголосили своє бажання жити у вільній та незалежній країні і Президент Порошенко реалізує бажання своїх людей, також підкреслив американський Президент.

Барак Обама зазначив, що США очолять міжнародне співтовариство і долучаться до Європейського Союзу у протидії агресії. На жаль, зазначив Президент США, відбувається російська агресія щодо України – спочатку в Криму, а зараз і на Сході, але Америка послідовно підтримуватиме суверенітет і незалежність України і надаватиме їй допомогу у вирішенні питань її безпеки.

Звертаючись до Петра Порошенка Барак Обама заявив: «Ви маєте вірного не лише особистого друга, але й друга в особі американського народу. Америка зараз разом з людьми в Україні».