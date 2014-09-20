В Одесі намагалися викрасти депутата міськради

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, близько 8.50 до чергової частини Приморського районного відділу міліції надійшло повідомлення за спецлінією «102» про те, що на вулиці Мала Арнаутська вчинено напад на депутата Одеської міської ради Гофмана.

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Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що біля офісу готелю «Зеніт» троє невідомих чоловіків зі зброєю, схожою на автомат Калашникова та револьвером, намагались схопити й заштовхнути 49-річного депутата до свого автомобіля „Субару Легасі".

«Чоловік вчинив супротив нападникам, внаслідок чого сутичка привернула увагу персоналу готелю, що знаходився поблизу, який і поспішив на допомогу потерпілому. Побачивши людей, зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі. В подальшому депутат на своєму автомобілі почав наздоганяти зловмисників і в районі залізничного вокзалу, поблизу Старосінної площі, затиснув автомобіль нападників та викликав міліцію. Наряд співробітників полку патрульної служби міліції прибув на місце виклику та затримав 53-річного водія автомобіля. Двоє інших нападників встигли залишити салон автомобіля ще по дорозі», - повідомили в УЗГ.

Як зазначається у повідомленні, в ході проведення обшуку автомобіля співробітники міліції вилучили муляж автомату Калашникова та револьвер.

За фактом скоєного правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості за ознаками ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Міліції вже відомі особи усіх фігурантів даного злочину та наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення їх місцеперебування та подальшого затримання", - повідомили в МВС.