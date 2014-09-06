У Києві на блокпосту затримали автомобіль з боєприпасами

Вчора на одному із блокпостів на Броварському проспекті Києва інспектори спецпідрозділу ДПС спільно зі спецпідрозділом «Київ-1» затримали автомобіль «Опель Омега», водій якого перевозив боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ, в салоні автомобіля, крім 30-річного водія, жителя Черкаської області, перебували ще три пасажира, які поводилися неадекватно і дуже агресивно.

В багажному відсіку автомобіля було виявлено військову камуфляжну сумку, в якій знаходилися штик-ніж до автомата Калашникова, гранати РГД-5 та Ф-1, сигнальна ракета білого кольору, три димові шашки, запали до гранат, а також набої до автомата Калашникова 5,45 у кількості 229 штук.

На запитання спецпідрозділу ДПС особливого призначення, звідки такий арсенал, водій пояснити нічого не зміг, лише сказав, що направлявся зі столиці до Черкас.

На місце події негайно було викликано слідчо-оперативну групу. Вилучені предмети направлено на експертизу.