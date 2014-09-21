Турчинов пояснив, чому демократичні сили не об’єдналися на виборах
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявляє, що об’єднання демократичних сил на виборах до Верховної Ради України не відбулося не через квоти та посади, а через намагання об’єднати всіх під прізвищем Петра Порошенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» в неділю.
Турчинов, пояснюючи чому «Народний фронт» не об’єднався з партією «Блок Петра Порошенка» , зазначив: «Багато розповідей, що місця якісь не поділили, квоти не поділили. Все це неправда. Одна з причин, чому не змогли об’єднатися - не може політична команда мати ім’я однієї людини, навіть дуже поважної», - додав він.
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За словами керівника парламенту, ніде в Європі немає такого, щоб були «персональні проекти, які несуть власне ім”я того, хто їх організовує».
«Це Україна вже проходила, і це, я вважаю, неправильна тенденція», - підкреслив Турчинов.