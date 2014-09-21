Турчинов пояснив, чому демократичні сили не об’єдналися на виборах

22:12, 21 вересня 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявляє, що об’єднання демократичних сил на виборах до Верховної Ради України не відбулося не через квоти та посади, а через намагання об’єднати всіх під прізвищем Петра Порошенка.

Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» в неділю.

Турчинов, пояснюючи чому «Народний фронт» не об’єднався з партією «Блок Петра Порошенка» , зазначив: «Багато розповідей, що місця якісь не поділили, квоти не поділили. Все це неправда. Одна з причин, чому не змогли об’єднатися - не може політична команда мати ім’я однієї людини, навіть дуже поважної», - додав він. 

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За словами керівника парламенту, ніде в Європі немає такого, щоб були «персональні проекти, які несуть власне ім”я того, хто їх організовує». 

«Це Україна вже проходила, і це, я вважаю, неправильна тенденція», - підкреслив Турчинов.

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