Прокурор-"няша" погрожує депортацією противникам "російського" Криму

Про це Поклонська написала на своїй сторінці в Facebook.

"Всі дії, спрямовані на невизнання входження Криму до складу Росії, будуть переслідуватися за законом", - написала прокурор.

"Крім того, людям, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу на території Республіки Крим, буде заборонений в'їзд в Крим", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ про затримання і привід до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою самопроголошеного прокурора АР Крим Наталії Поклонської.