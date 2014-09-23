Прокурор-"няша" погрожує депортацією противникам "російського" Криму
10:52, 23 вересня 2014Політика
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Прокурор-"няша" Наталія Поклонська погрожує забороною на в'їзд всім незгодним з окупацією Криму Росією.
REUTERS
Про це Поклонська написала на своїй сторінці в Facebook.
"Всі дії, спрямовані на невизнання входження Криму до складу Росії, будуть переслідуватися за законом", - написала прокурор.
"Крім того, людям, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу на території Республіки Крим, буде заборонений в'їзд в Крим", - підкреслила вона.
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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ про затримання і привід до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою самопроголошеного прокурора АР Крим Наталії Поклонської.
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