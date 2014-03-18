Суд дозволив затримати "прокурора" Криму

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Поклонську підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Поклонська погодилась на незаконну пропозицію очолити прокуратуру АР Крим та незаконно приступила до виконання службових обов’язків.

Окрім того, суд дав дозвіл на затримання та привід до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою незаконно призначених Міністра надзвичайних ситуацій АР Крим Сергія Шахова, в.о. начальника прикордонної служби АР Крим Віктора Мельниченка, начальника Головного управління внутрішніх справ у АР Крим Сергія Абісова та начальника Головного управління СБУ в АР Крим Петра Зими.

"Вказані особи обвинувачуються у співучасті з громадянами Володимиром Константиновим та Сергієм Аксьоновим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади)", - повідомили в Генпрокуратурі України.