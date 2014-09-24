"Азов" готує сюрприз для "ДНР" - командир

Про це йшлося під час онлайн-конференції із командиром полку "Азов" Андрієм Білецьким на ТСН.ua.

Відповідаючи на запитання журналіста ТСН про захоплений під Маріуполем танк, Білецький розповів, що "Азов" готує для "ДНР" сюрприз.

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Пізніше він додав, що в Україні є висококласні фахівці, котрі переробляють бронетехніку, захоплену у бою так, що вона стає вищого класу, ніж в українській армії.

Також "Азов" захопив у мінній засідці БТР-80. Серед трофеїв - і 120-міліметровий міномет та станкові протитанкові гранатомети.