"Азов" готує сюрприз для "ДНР" - командир
01:14, 24 вересня 2014Політика
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Командир батальйону "Азов", який нещодавно став полком, Андрій Білецький трішки розповів про військовий "маленький секрет".
"Азов" готує сюрприз для "ДНР" / Фото УНІАН
Про це йшлося під час онлайн-конференції із командиром полку "Азов" Андрієм Білецьким на ТСН.ua.
Відповідаючи на запитання журналіста ТСН про захоплений під Маріуполем танк, Білецький розповів, що "Азов" готує для "ДНР" сюрприз.
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Пізніше він додав, що в Україні є висококласні фахівці, котрі переробляють бронетехніку, захоплену у бою так, що вона стає вищого класу, ніж в українській армії.
Також "Азов" захопив у мінній засідці БТР-80. Серед трофеїв - і 120-міліметровий міномет та станкові протитанкові гранатомети.
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