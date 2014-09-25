Президент узяв під особистий контроль звільнення з полону журналіста Воробйова

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час прес-конференції до голови держави з таким проханням звернулась дружина журналіста телеканалу «Еспресо TV» Єгора Воробйова кореспондент телеканалу «112 Україна» Олена Солодовнікова. Вона повідомила, що її чоловік потрапив до полону, висвітлюючи події під Іловайськом. «Наші перемовники - СБУ, міліція - не вносять його до списків», - стверджувала вона.

Президент пообіцяв перевірити наявність Воробйова у переліку полонених.

Читайте такожПід Іловайськом бойовики захопили в полон журналіста "Еспресо.tv" За словами Порошенка, на сьогоднішній день у полоні терористів перебувають понад 700 українців. «Домовленість про звільнення полонених за принципом «всіх на всіх» іншою стороною не дотримується. Я буду робити все, щоб пришвидшити процес звільнення, зробити його більш ефективним», - запевнив президент.

Також Порошенко повідомив, що з полону звільнено громадського діяча та журналіста Дмитра Потєхіна, який незаконно утримувався терористами з 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка України закликали владу та правоохоронні органи докласти максимум зусиль для звільнення з полону терористів сімох українських журналістів: Юрія Лелявського, Романа Черемського, Валерія Макеєва, Єгора Воробйова, Дмитра Потєхіна, Олександра Білокобильского та Сергія Сакадинського.