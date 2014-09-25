МЗС Росії вперше офіційно визнав "Новоросію"
Міністерство закордонних справ РФ вперше застосувало термін "Новоросія" до контрольованої терористами частин Донецької та Луганської областей на офіційному рівні.
Про це свідчить повідомлення відомства про переговори Сергія Лаврова з державним секретарем США Джоном Керрі, пише ZN.UA.
Зокрема, за версією МЗС Росії, в рамках зустрічі обговорювалося "налагодження діалогу між владою Києва і керівництвом Новоросії".
Обговорювалася ситуація в Україні в контексті зусиль, які вживаються для забезпечення сталого перемир'я на Південному Сході і налагодження прямого діалогу між владою у Києві та керівництвом Новоросії в контексті виконання ними мінських домовленостей на основі мирних ініціатив Президента Росії Путіна.
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Як ми бачимо, термін вжито свідомо і без лапок.
Також примітно, що перед зустріччю з Керрі, Лавров називав конфлікт виключно українським. "Українці зустрічалися в Мінську кілька разів. Вони підписали там два документа, представники ОБСЄ та Росії допомагали налагодити цей діалог", - зазначив Лавров.
Таку заяву він зробив після коментаря про гордість щодо другого місця в списку світових загроз.
До цього президент Росії не раз використовував слово "Новоросія". Особливо показово це стало після вторгнення військ РФ в Україну, коли Путін закликав терористів вивести з оточення українських військових, назвавши своє звернення на офіційному сайті президента "До ополченців Новоросії".