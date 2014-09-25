МЗС Росії вперше офіційно визнав "Новоросію"

Про це свідчить повідомлення відомства про переговори Сергія Лаврова з державним секретарем США Джоном Керрі, пише ZN.UA.

Зокрема, за версією МЗС Росії, в рамках зустрічі обговорювалося "налагодження діалогу між владою Києва і керівництвом Новоросії".

Обговорювалася ситуація в Україні в контексті зусиль, які вживаються для забезпечення сталого перемир'я на Південному Сході і налагодження прямого діалогу між владою у Києві та керівництвом Новоросії в контексті виконання ними мінських домовленостей на основі мирних ініціатив Президента Росії Путіна.

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Як ми бачимо, термін вжито свідомо і без лапок.

Також примітно, що перед зустріччю з Керрі, Лавров називав конфлікт виключно українським. "Українці зустрічалися в Мінську кілька разів. Вони підписали там два документа, представники ОБСЄ та Росії допомагали налагодити цей діалог", - зазначив Лавров.

Таку заяву він зробив після коментаря про гордість щодо другого місця в списку світових загроз.

До цього президент Росії не раз використовував слово "Новоросія". Особливо показово це стало після вторгнення військ РФ в Україну, коли Путін закликав терористів вивести з оточення українських військових, назвавши своє звернення на офіційному сайті президента "До ополченців Новоросії".