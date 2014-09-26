Україна просить ООН допомогти із Савченко та Сєнцовим - BBC

Прем'єр Арсеній Яценюк під час зустрічі із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном попросив його застосувати усі інструментів для припинення російської агресії та подолання її наслідків, повідомляє BBC Україна.

"Йдеться, зокрема, про потенціал ООН у питаннях звільнення заручників, у тому числі незаконно утримуваних російською владою Надії Савченко і Олега Сенцова", - ідеться у повідомленні Кабміну.

Голова українського уряду також зазначив, що ситуація у Донецькій і Луганській областях залишається напруженою.

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"Продовжуються випадки порушення російською стороною режиму припинення вогню. Викликають серйозну стурбованість грубі порушення прав людини в Криму, переслідування незаконною російською владою кримських татар", - процитувала його слова прес-служба уряду.

Там повідомили, що сторони домовилися про активне використання структур ООН у вирішенні проблем людей, які були вимушені залишити свої домівки через конфлікт.

Пан Гі Мун зі свого боку підтвердив активну участь ООН у запланованій міжнародній донорській конференції, ключовим питанням якої буде відбудова Донбасу.

Росія постійно заперечує причетність до подій на сході України.