Обама: США згуртували світ проти російської агресії на підтримку України

Президент США Барак Обама заявив про готовність своєї країни атакувати угрупування «Ісламська держава» у Сирії та Іраку, повідомляє Радіо Свобода.

«Це Америка, яка має можливість і волю мобілізувати світ проти терористів. Це Америка, яка згуртувала світ проти російської агресії на підтримку права українського народу визначати власну долю», – сказав президент США.

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США надішлють в Ірак ще 475 своїх військових на підтримку іракців і курдів, які протистоять бойовикам «Ісламської держави», повідомив Обама. Ці американські підрозділи не братимуть безпосередньої участі у збройному протистоянні, вони навчатимуть місцевих бійців, допомагатимуть їм обладнанням та надаватимуть розвідувальні дані. Метою США в цьому конфлікті є «зменшити потужність і зрештою знищити» озброєну групу радикальних ісламістів.

«Ісламська держава» є войовничим угрупуванням, яке підтримує жорстку лінію ісламського халіфату. Його бойовики захопили значні території в Іраку і Сирії.