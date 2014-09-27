Експерти ідентифікували тіла ще 26 пасажирів збитого "Боїнга"

19-ро загиблих – громадяни Нідерландів, решта – з інших країн, повідомляє 5 канал.

Таким чином, упізнана 251 людина з 298, які були на борту лайнера. Пошукові роботи на місці аварії довелося перервати через обстріли та мінування території терористами.

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Однак група фахівців із Нідерландів, Малайзії та Австралії поки не залишає Україну і сподівається потрапити на місце падіння літака до зими.

Нагадаємо, пасажирський літак, що прямував із Амстердаму до Малайзії та віз майже три сотні осіб, російські терористи збили 17 липня, не вижила жодна людина.