ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом в народні депутати
22:59, 29 вересня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала голову Донецької ОДА Сергія Таруту кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до парламенту 26 жовтня.
ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом в народні депутати
Як перед кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.
Таруту як самовисуванця зареєстровано в окрузі №58 в Донецькій області.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЦВК зареєструвала 656 кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах.
Загалом, станом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3 тис. 148 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них – 1 тис. 780 самовисуванців та 1 тис. 368 від партій.
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