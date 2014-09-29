ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом в народні депутати

Як перед кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

Таруту як самовисуванця зареєстровано в окрузі №58 в Донецькій області.

Читайте такожЦВК зареєструвала кандидатом пораненого бійця прямо в госпіталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЦВК зареєструвала 656 кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах.

Загалом, станом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3 тис. 148 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них – 1 тис. 780 самовисуванців та 1 тис. 368 від партій.