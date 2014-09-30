Бойовики обстрілюють Попасну, є жертви

Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадій Москаль на своєму персональному сайті. "У райцентрі горить станція швидкої медичної допомоги, є вбиті і поранені", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що голова Луганської ОДА сьогодні вранці виїхав у село Троїцьке Попаснянського району, щоб з'ясувати наслідки вчорашнього обстрілу школи і приватних будинків.

"Обстріл "Градами" продовжується і в ці хвилини (станом на 9.55). В'їхати в райцентр голова ОДА не може, оскільки снарядами повністю зруйнований міст", - підкреслюється в повідомленні.