Бойовики обстрілюють Попасну, є жертви
10:35, 30 вересня 2014Політика
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Бойовики "ЛНР" близько 09.30 почали інтенсивний обстріл міста Попасна з систем залпового вогню "Град".
REUTERS
Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадій Москаль на своєму персональному сайті. "У райцентрі горить станція швидкої медичної допомоги, є вбиті і поранені", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що голова Луганської ОДА сьогодні вранці виїхав у село Троїцьке Попаснянського району, щоб з'ясувати наслідки вчорашнього обстрілу школи і приватних будинків.
"Обстріл "Градами" продовжується і в ці хвилини (станом на 9.55). В'їхати в райцентр голова ОДА не може, оскільки снарядами повністю зруйнований міст", - підкреслюється в повідомленні.
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