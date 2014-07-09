Терористи створили штаб у Попасній Луганської області

Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "В місті Попасна на Луганщині в мікрорайоні в будівлі прокуратури створений штаб терористів. У мікрорайоні бойовики здійснюють обхід по квартирах мешканців і змушують їх залишити свої оселі і починають переробляти їх в вогневі позиції", - зазначив він.

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"Інженерна розвідка українських військових доповіла про мінування виїзду з міста в бік Артемівська та Троїцького і попередили про це місцеве населення", - сказав Андрій Лисенко.