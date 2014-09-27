З Луганська в бік Щастя вирушили 20 танків бойовиків - Москаль

Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті.

«Близько 16 годин з Луганська в бік м.Щастя почали рухатися 20 танків бойовиків. Вони зупинилися біля селища Металіст (останнє село за 15 кілометрів до м.Щастя) й подальший рух не здійснювали», - написав Москаль.

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Також голова ОДА повідомив, що «учора з другої половини дня оперативна обстановка в Луганській області дещо покращилася. Після 16-ї години вогонь із боку так званої ЛНР припинився. Ніч пройшла без обстрілів».

«За винятком масованого обстрілу м.Щастя. Було зафіксовано ще кілька порушень бойовиками Мінських домовленостей про припинення вогню. Так із 14.10 до 14.20 з території м.Первомайськ (територія окупована ЛНР) було здійснено 13 пострілів із міномета по м.Гірське, що знаходиться під контролем України. У результаті пошкоджені 5-поверховий будинок, 2-поверховий будинок та приватний будинок. Поранені двоє місцевих мешканців, що сиділи на лавочці, один незабаром помер у лікарні. Під час вказаного обстрілу одна з мін вибухнула недалеко від автобуса, що провозив на роботу шахтарів. Водій поранений і госпіталізований, автобус частково пошкоджений. Шахтарі не постраждали, всі шахти в м.Гірське працюють у звичайному режимі», - повідомив Москаль.