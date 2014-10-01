Глава МВС рекомендує радикалам не бити політиків

Про це міністр написав на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, "ще пару розбитих облич шуфричів, лінчованих пилипишиних і Європа відвернеться від нашої переможної революції. Боюся, що і Америка теж".

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"Панове радикали, не будьте маргінальними дебілами - не йдіть в тупе інстинктивне і спровоковане бажання судити правом натовпу", - підкреслив Арсен Аваков.

За словами міністра, потрібно приймати закони - "такі, як недавній люстраційний - призначимо і законну міру покарання і міру відповідальності - цивілізовано і гідно статусу українця". "Інакше - провокація печерного хаосу і війни на жорстокість всередині країни, буде допомагати зовнішньому ворогу. Вони, вчорашні - вас будуть провокуватина ниці почуття. Вони вже вас спровокували. Але покажіть високий дух революції гідності. Не уподібнюйтеся люмпенізованим дикунів. Україна - європейська країна!", - звернувся до радикалів Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для народного депутата і кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію не з'явився. Пізніше активісти напали на нього, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ.