Омельченко пішов на зустріч з Януковичем і Морозом

Колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що коаліція Партії регіонів, СПУ і КПУ буде стабільною при приєднанні блоку «Наша Україна».

Таку думку висловив О.ОМЕЛЬЧЕНКО в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН.

«Я не уявляю такої ситуації, як пропрезидентська партія і її фракція в парламенті виявляться в опозиції парламентській більшості, від якої обрані голова Верховної Ради і керівник уряду», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На його думку, найоптимальнішою опозицією був би Блок Юлії Тимошенко і його фракція в парламенті. «У БЮТ є своя ідеологія, своя політика і своє бачення. До того ж БЮТ одержав більшість голосів (на виборах 26 березня – УНІАН) серед тих політичних сил, які формували демократичну коаліцію», - пояснив він.

Разом з тим, колишній мер Києва назвав спільною особливістю двох коаліцій (Партія Регіонів-СПУ-КПУ і «Наша Україна»-БЮТ-СПУ), що «золота акція» в обох випадках належала Соціалістичній партії України.

На думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, Коаліція демократичних сил («Наша Україна»-БЮТ-СПУ) розпалася через «політичний і моральний розпад партії «Народний Союз Наша Україна». «Головна причина - в повному політичному і моральному розпаді НСНУ, який має таких лідерів, як Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Юрій ЄХАНУРОВ, Петро ПОРОШЕНКО, Микола МАРТИНЕНКО і багато інших. Віктору ЮЩЕНКУ як почесному голові цієї партії було дуже складно координувати те, що відбувалося», - переконаний О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Екс-мер Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКО бере участь у Всеукраїнському форумі депутатів усіх рівнів від Партії регіонів, який проходить сьогодні в Києві.