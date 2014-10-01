З'явилося відео, як в Махніцького летить близько десятка тортів

Під час прес-конференції колишнього Генпрокурора Олега Махніцького шестеро молодиків забігли у залу і жбурнули в нього з десяток «Київських тортів».

Махніцький встиг шмигнути під стіл, тож забруднився лише костюм. Одразу після інциденту невідомі залишили залу та зникли у невідомому напрямку. Після цього інциденту прес-конференція продовжилася, а правоохоронці затримали одного з учасників акції. Читайте також Головного лікаря Чернівців покатали містом у сміттєвому баку (фоторепортаж, відео)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter