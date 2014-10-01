З'явилося відео, як в Махніцького летить близько десятка тортів

21:08, 01 жовтня 2014
Політика
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Під час прес-конференції колишнього Генпрокурора Олега Махніцького шестеро молодиків забігли у залу і жбурнули в нього з десяток «Київських тортів». 

Під час прес-конференції Махніцького закидали тортами / ТСН

Махніцький встиг шмигнути під стіл, тож забруднився лише костюм.

Одразу після інциденту невідомі залишили залу та зникли у невідомому напрямку.

Після цього інциденту прес-конференція продовжилася, а правоохоронці затримали одного з учасників акції.

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