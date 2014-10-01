Махніцький стверджує, що не купував нерухомість в Україні або Великобританії

Зокрема Махніцький зазначив, що не купував ані столичний готель Hyatt, ані нерухомість у Лондоні. Також він заперечує факт присвоєння ним $300 млн та бійки з його участю, яка нібито відбулась на базі відпочинку «Лісна» у Вишгородському районі.

«Ці всі факти не мають під собою жодної доказової бази. Нажаль, я не розумію, чому журналісти поширюють неперевірену інформацію, яку беруть із сайтів, що друкують фейкові новини. Наприклад, з’ясувати факт купівлі-продажу готелю Hyatt дуже просто: можна було звернутись або до мене, або до власника цього об’єкта пана Тарути. Та й звідки в мене такі гроші, якщо враховувати що готель оцінюють у $150 млн», — зазначив Махніцький.

На доказ своїх слів він продемонстрував присутнім свій закордонний паспорт, в якому лише одна віза до Великої Британії, яку він відвідав на чолі делегації наприкінці квітня. Також Махніцький зачитав довідку з бази відпочинку «Літня» та території якої нібито сталася бійка за його участю. Зокрема в довідці зазначалося, що фото, розповсюджені в інтернеті — фальшиві і зроблені у 2006-й році. Після цього Махніцький показав довідку про те, що він не є власником готелю Hyatt та ніколи не подавав пакету документів на перереєстрацію прав власності на цей об’єкт нерухомості.

Однією з можливих причин кампанії в ЗМІ Махніцький назвав той факт, що він досі займається розслідуванням вбивств учасників акцій протесту на Майдані незалежності – наразі екс-голова ГПУ входить до складу міжнародної комісії з розслідування цих подій. «Фактично зараз я займаюсь тими ж справами, що й під час перебування на посаді Генерального прокурора», — підкреслив Махніцький.

Відповідаючи на питання журналістів, кому вигідно його дискредитувати, якщо він не йде у політику, Олег Махніцький нагадав, що за час обіймання ним посади Генпрокурора було відкрито понад 1 тис. кримінальних впроваджень у тому числі й проти високопосадовців.

«Я не можу точно сказати, хто замовив проти мене цю чорну кампанію, це повинні з’ясовувати правоохоронні органи. Та впевнений, що це робиться лише з одним наміром: дискредитувати мене в очах суспільства та таким чином відвести увагу від своїх протиправних вчинків», — вважає екс-генпрокурор.

Окрім цього він зазначив, що сам готовий пройти процес люстрації, тому що ніколи не працював ні в КДБ, ні в СБУ, ні в уряді Януковича.