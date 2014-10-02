Сейм Польщі затвердив новий уряд

За підтримку нового уряду проголосувало 259 парламентаріїв, "проти" - 183, а троє утрималися, передаэ Українська правда з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, 22 вересня президент Польщі Броніслав Коморовський затвердив новий склад кабінету міністрів на чолі з Евою Копач.

Проте перше інтерв'ю Еви Копач викликало критику як політиків, так і експертів. Зокрема, відповідаючи на питання про підтримку України зброєю, Копач зазначила, що підходить до нього насамперед як жінка: "Я уявляю, що б я зробила, якби на вулиці чоловік розмахував гострим інструментом або тримав пістолет в руці... Тому я б зайшла в будинок, зачинила його і дбала про моїх дітей".

Читайте такожНовий уряд Польщі буде вести прагматичну політику з Україною

Така критика скоригувала позицію Еви Копач. Виступаючи в Сеймі напередодні голосування про довіру, вона пообіцяла продовжувати політику підтримки України. "Ми підтримуємо проєвропейський напрямок розвитку України. Але відповідальність за реформування держави лежить на українцях", - заявила вона.

За словами прем'єр-міністра, така політика не означає згоди на захоплення території суверенної держави, ані силової зміни кордонів в Європі. Копач додала, що для Польщі та її громадян ключовим є припинення збройної боротьби в Україні і консолідація української держави.

Посаду міністра закордонних справ обійняв Гжегож Схетина, який, за прогнозами експертів, точно не гратиме роль "адвоката України" на тому рівні, до якого Київ звик за попереднього міністра Радослава Сікорського.

До того ж, Схетина не має досвіду дипломатичної роботи і навіть нерозмовляє вільно англійською.