Сікорський очолив Сейм Польщі

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні був обраний головою нижньої палати польського парламенту - Сейму.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, за призначення Сікорського на цю посаду віддали голоси 233 депутати при 220 необхідних для ухвалення рішення.

Проти Сікорського проголосували 143 депутати та 62 утримались від голосування.

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”Дякую фракціям, що не висунули іншого кандидата на маршалка (голову Сейму). Дякую тим, хто за мене проголосував та тим, хто ще не повірив у мою кандидатуру. Я хочу здобути довіру діями, а не промовами”, - сказав новопризначений голова головної законодавчої палати польського парламенту.

Він звернув увагу, що поляки найгірше оцінюють діяльність Сейму з усіх державних органів, зазначивши, що це свідчить про те, що гострі дискусії, котрі тут ведуться, не викликають довіру громадян і це треба змінити.

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”Атмосфера конфронтації, яка тут панує не лише не сприяє творенню законів, але теж не додає нам популярності. Це для кожного з нас повинно стати підставою для авторефлексії. Під час кожного свого виступу ми повинні показувати, що знаходимося тут, аби вирішувати, а не створювати проблеми”, - відзначив Сікорський, котрий зауважив, що довіряють Сейму лише 18% поляків.

Як повідомляв УНІАН, 51-річний Сікорський залишив посаду міністра закордонних справ, яку він займав з осені 2007 року, на початку цього тижня після призначення нового Кабінету міністрів, який створюється у зв`язку із призначенням попереднього прем`єра Дональда Туска головою Ради Євросоюзу.