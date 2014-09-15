Новим прем'єр-міністром Польщі стала Ева Копач

Броніслав Коморовський призначив Еву Копач новим прем'єр-міністром Польщі. Про це з посиланням на польські ЗМІ повідомляє Громадське ТБ.

Спікер сейму Копач прийшла на зміну Дональду Туску, який подав у відставку в зв'язку з обранням на посаду глави Європейської ради. Тепер новопризначений прем'єр має сформувати новий уряд.

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