Новим прем'єр-міністром Польщі стала Ева Копач
15:18, 15 вересня 2014Світ
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Спікер сейму Копач прийшла на зміну Дональду Туску, який подав у відставку в зв'язку з обранням на посаду глави Європейської ради.
REUTERS
Броніслав Коморовський призначив Еву Копач новим прем'єр-міністром Польщі. Про це з посиланням на польські ЗМІ повідомляє Громадське ТБ.
Спікер сейму Копач прийшла на зміну Дональду Туску, який подав у відставку в зв'язку з обранням на посаду глави Європейської ради. Тепер новопризначений прем'єр має сформувати новий уряд.
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